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Общество

Ботсад Алматы остановил работу на три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, Ботанический сад, ботанический сад в Алматы, ботанический сад зимой, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 13:43 Фото: pexels
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы не будет принимать посетителей три дня. В администрации уточнили Zakon.kz, что это связано с техническими причинами.

Обращение к посетителям опубликовано на странице в Instagram:

"29, 30, 31 января ботсад будет закрыт по техническим причинам".

Далее сказано, что с 1 февраля ботсад вернется к работе в обычном режиме:

"Ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".

В заключительной части заявления администрация принесла извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что казахстанцам запретили посещать озеро Иссык. Ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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