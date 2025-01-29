Ботсад Алматы остановил работу на три дня
Фото: pexels
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы не будет принимать посетителей три дня. В администрации уточнили Zakon.kz, что это связано с техническими причинами.
Обращение к посетителям опубликовано на странице в Instagram:
"29, 30, 31 января ботсад будет закрыт по техническим причинам".
Далее сказано, что с 1 февраля ботсад вернется к работе в обычном режиме:
"Ежедневно с 10:00 до 19:00, касса и вход до 18:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".
В заключительной части заявления администрация принесла извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно, что казахстанцам запретили посещать озеро Иссык. Ограничения будут действовать до 31 марта 2025 года.
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