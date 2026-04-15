Астану накроют снег и заморозки, Алматы и Шымкент – сильные дожди: прогноз на 16-18 апреля

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. С 16 по 18 апреля 2026 года в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильные дожди. В Астане и вовсе пойдет снег, сообщает Zakon.kz.

Астана 16 апреля: переменная облачность, небольшие осадки (дождь с переходом в снег). Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.

17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью гололедица. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

18 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, днем +12+14°С. Алматы 16 апреля: пасмурно, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С.

17 апреля: облачно, дождь, гроза, ночью сильный дождь. Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +11+13°С.

18 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С. Шымкент 16 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.

17 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.

18 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С. Ранее метеорологи также рассказывали, что май в Казахстане в 2026 году обещает быть по-настоящему контрастным и переменчивым. Согласно предварительному прогнозу погоды синоптиков, в последний месяц весны средняя температура воздуха по стране окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса, однако стабильного тепла ждать не стоит.

