#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Астану накроют снег и заморозки, Алматы и Шымкент – сильные дожди: прогноз на 16-18 апреля

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 15:32 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. С 16 по 18 апреля 2026 года в Алматы и Шымкенте прогнозируют сильные дожди. В Астане и вовсе пойдет снег, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 16 апреля: переменная облачность, небольшие осадки (дождь с переходом в снег). Ветер поднимется до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +2+4°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью гололедица. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, днем +12+14°С.

Алматы

  • 16 апреля: пасмурно, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +17+19°С.
  • 17 апреля: облачно, дождь, гроза, ночью сильный дождь. Ветер поднимется до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +11+13°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +12+14°С.

Шымкент

  • 16 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь, временами сильный дождь, гроза, шквал. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.
  • 18 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 15:32
Зима возвращается: сильные морозы до -18°С и снегопады вновь обрушатся на Казахстан

Ранее метеорологи также рассказывали, что май в Казахстане в 2026 году обещает быть по-настоящему контрастным и переменчивым. Согласно предварительному прогнозу погоды синоптиков, в последний месяц весны средняя температура воздуха по стране окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса, однако стабильного тепла ждать не стоит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: