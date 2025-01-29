Цифровая маркировка: новый уровень контроля за качеством лекарств

Маркировка лекарственных средств играет ключевую роль в защите здоровья граждан Казахстана. Это система, которая предотвращает попадание контрафактных препаратов на рынок и позволяет контролировать каждую упаковку лекарства от момента производства или ввоза в страну до полной реализации.

Как работает система маркировки

Система маркировки и прослеживаемости позволяет дистанционно отслеживать движение медикаментов в режиме онлайн. Это обеспечивает безопасность пациентов и повышает эффективность работы уполномоченных ведомств.

"Главная цель – предоставить гражданам безопасные и качественные лекарственные средства. Прозрачный контроль препятствует вхождению контрафактных препаратов в оборот и создает условия Министерству здравоохранения и местным акиматам для контроля уровня обеспеченности лечебных учреждений лекарственными препаратами. Также хочу отметить, что это позволяет отслеживать целевое использование лекарств. Поэтому, максимально используя этот механизм, необходимо принимать соответствующие меры", – отметила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова.

С момента внедрения системы лечебные учреждения страны приняли более 16,5 млн лекарственных средств, а аптеки – более 21,5 млн. В то же время ими реализовано около 12 млн упаковок лекарств. Общее количество нанесенных кодов маркировки составило 163 млн упаковок лекарственных средств, из них 96,4 млн – это импортные препараты, 66,4 млн упаковок – отечественного производства.

Борьба с контрафактными препаратами

Контрафактные лекарства представляют серьезную угрозу для здоровья населения. Они не только могут не содержать заявленных активных веществ, но и иметь опасные примеси или несоответствующую дозировку. Внедрение обязательной маркировки позволяет существенно сократить объем нелегального оборота лекарств, тем самым обеспечивая защиту граждан.

За последние 5 лет в странах ЕАЭС изъяли 60 миллионов поддельных товаров. Об этом в рамках международного форума "Антиконтрафакт-2024" заявил член Коллегии ЕЭК Бахыт Султанов. Теневая экономика остается значительной проблемой для Казахстана.

Экономические и системные преимущества

Обязательная маркировка товаров в Казахстане – это часть масштабной программы по борьбе с теневой экономикой и защите прав потребителей. Уникальный код на упаковке позволяет отследить весь путь товара от производителя до потребителя, что снижает риск подделок и обеспечивает безопасность продукции.

Учитывая специфику системы здравоохранения, маркировка и прослеживаемость лекарственных средств позволят выстроить пациентоориентированную систему лекарственного обеспечения, снизить долю теневого рынка, повысить уровень и прозрачность лекарственного обеспечения на новый уровень и привести к значительной экономии бюджетных средств.

Система цифровой маркировки прослеживаемости товаров в Казахстане развивается с 2019 года. Она позволила выстроить эффективный механизм контроля, который выявляет нарушения на всех этапах поставки лекарств. Если упаковка не имеет подлинного кода, ее легко вывести из оборота, предотвращая попадание некачественной продукции к потребителю.

Прогнозы показывают, что к 2030 году благодаря системе маркировки в действующих группах удастся легализовать товары на сумму 198 млрд тенге.

Будущее маркировки в Казахстане

Маркировка помогает бизнесу – она упрощает логистику, автоматизирует процесс учета и повышает прозрачность поставок. Граждане также могут проверить подлинность лекарств с помощью мобильных приложений, сканируя код Data Matrix на упаковках. Это гарантирует, что приобретенные лекарства соответствуют стандартам качества и прошли все необходимые проверки.

Введение обязательной маркировки – это важный шаг к построению безопасной и прозрачной системы обращения лекарственных средств. Современные технологии минимизируют риски, связанные с контрафактной продукцией, улучшают снабжение больниц и аптек, а также дают гражданам инструмент контроля за качеством медикаментов. В дальнейшем система будет совершенствоваться, охватывая всё большее количество препаратов и повышая уровень безопасности в сфере здравоохранения Казахстана.