#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.85
537.68
5.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
516.85
537.68
5.26
Общество

На каком этапе находится строительство новых трех ТЭЦ в Казахстане

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 19:19 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства также озвучил, когда будет известна окончательная дата и стоимость строительства трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, технико-экономическое обоснование (ТЭЦ) в Кокшетау уже на завершающей стадии.

"Уже приступили к проектированию. Более того, на первом этапе уже начаты работы по подготовке площадки и расчистке территории, то есть фактически стартовало строительство вспомогательной инфраструктуры. По Семею и Усть-Каменогорску весной мы завершаем ТЭО, после чего озвучим цифры. Понятно, что стоимость строительства – критический фактор для Казахстана, поэтому переговоры будут вестись достаточно жестко. Соответствующие установки даны "Самрук-Энерго" как компании, представляющей страну в данных проектах", – дополнил Саткалиев. 

Он подчеркнул, что основной сценарий – заем правительства РФ с субсидированием.

"Сейчас это предмет переговоров, в том числе по объему финансирования. У нас ограниченные источники финансирования, но, исходя из экономической безопасности, мы предпримем все необходимые меры, чтобы эти станции были построены своевременно", – озвучил министр. 

С его слов, основным фактором, влияющим на стоимость станции, является стоимость заимствований.

"Сейчас мы отрабатываем механизм финансирования этих проектов. Если это будет коммерческий заем – это одна стоимость, если средства из Нацфонда – то другая история. Окончательную цифру мы предоставим по завершении проектной документации", – рассказал Саткалиев. 

18 июля 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Казахстан может потребовать увеличения доли в ТШО
Общество
19:02, Сегодня
Казахстан может потребовать увеличения доли в ТШО
Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра
Общество
18:55, Сегодня
Дархан Ахмед-Заки освобожден от должности вице-министра
Саткалиев о строительстве трех АЭС: Нельзя сначала запланировать одну, а потом другую
Общество
18:51, Сегодня
Саткалиев о строительстве трех АЭС: Нельзя сначала запланировать одну, а потом другую
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: