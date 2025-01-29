На каком этапе находится строительство новых трех ТЭЦ в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 29 января 2025 года на брифинге ведомства также озвучил, когда будет известна окончательная дата и стоимость строительства трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, технико-экономическое обоснование (ТЭЦ) в Кокшетау уже на завершающей стадии.

"Уже приступили к проектированию. Более того, на первом этапе уже начаты работы по подготовке площадки и расчистке территории, то есть фактически стартовало строительство вспомогательной инфраструктуры. По Семею и Усть-Каменогорску весной мы завершаем ТЭО, после чего озвучим цифры. Понятно, что стоимость строительства – критический фактор для Казахстана, поэтому переговоры будут вестись достаточно жестко. Соответствующие установки даны "Самрук-Энерго" как компании, представляющей страну в данных проектах", – дополнил Саткалиев.

Он подчеркнул, что основной сценарий – заем правительства РФ с субсидированием.

"Сейчас это предмет переговоров, в том числе по объему финансирования. У нас ограниченные источники финансирования, но, исходя из экономической безопасности, мы предпримем все необходимые меры, чтобы эти станции были построены своевременно", – озвучил министр.

С его слов, основным фактором, влияющим на стоимость станции, является стоимость заимствований.

"Сейчас мы отрабатываем механизм финансирования этих проектов. Если это будет коммерческий заем – это одна стоимость, если средства из Нацфонда – то другая история. Окончательную цифру мы предоставим по завершении проектной документации", – рассказал Саткалиев.

18 июля 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что три новых ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске – заработают в 2028 году.

