Сомнительные советы о штрафах прокомментировали в полиции Алматы

Фото: Zakon.kz

В последнее время в соцсетях стали распространять сомнительные советы о правилах оплаты штрафов за нарушения ПДД, что вводит общественность в заблуждение. В связи с этим полиция Алматы решила разъяснить правильный механизм, предусмотренный законодательством, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, в соответствии с требованиями статьи 62 Кодекса РК об административных правонарушениях, срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца. "Если административное правонарушение зафиксировано автоматическими системами фиксации, дело считается возбужденным с момента направления предписания о необходимости уплаты штрафа. SMS-уведомление о правонарушении направляется автоматически информационной системой "Единый реестр административных производств" Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, после оформления предписания о необходимости уплаты штрафа", – сообщили в ДП Алматы. Таким образом, если правонарушитель надлежащим образом уведомлен, предписание о необходимости уплаты штрафа подлежит обязательному исполнению. "В то же время, согласно нормам статьи 811 Кодекса РК об административных правонарушениях, гражданин имеет право оплатить штраф в размере 50 процентов от указанной суммы в течение семи дней с момента надлежащего уведомления о необходимости уплаты штрафа", – отметили в ведомстве. Размер административного штрафа соответствует месячному расчетному показателю, действующему на момент возбуждения дела об административном правонарушении. "Важно отметить, что информация о том, что предписание о необходимости уплаты штрафа с квитанцией установленного образца направляется собственнику транспортного средства в течение 10 суток со дня фиксации правонарушения, не соответствует действительности. В данном случае некоторые граждане неверно трактуют требования статьи 822 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – дополнили в полиции. Ранее стало известно, что в 2024 году казахстанские автомобилисты побили рекорд по штрафам, заплатив за нарушение правил дорожного движения более 139 млрд тенге.

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