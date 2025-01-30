МСХ выступило с комментарием по ситуации с замерзшей партией картофеля в Туркестане

В Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана сегодня, 30 января 2025 года, опубликовали комментарий касательно ситуации с партией картофеля на железнодорожной станции "Сарыагаш", сообщает Zakon.kz.

В заявлении специалистов сказано, что на партии картофеля общим тоннажем 2,7 тыс. тонн фитосанитарные сертификаты грузоотправителями были получены до введения запрета на вывоз картофеля всеми видами транспорта в третьи страны.

Однако при пересечении границы на станции "Сарыагаш" возникли вопросы к грузоотправителям из-за ряда нарушений, в том числе значительного занижения стоимости картофеля. Согласно документам, картофель продавался на экспорт по 40-50 тенге за килограмм. По данной причине вагоны были задержаны до выяснения всех обстоятельств.

После проверки документации 42 вагона с картофелем были отправлены в пункт назначения на территорию Узбекистана. Также во время проверки предприниматели имели возможность реализовать картофель и на внутренний рынок по конкурентной цене в случае угрозы порчи товара.

Отмечено, что все 10 грузоотправителей претензий касательно состояния картофеля к государственным органам не предъявляли.

В МСХ напомнили, что введен запрет на вывоз картофеля всеми видами транспорта с территории Казахстана, за исключением вывоза в страны Евразийского экономического союза, сроком на шесть месяцев.

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Ранее сообщалось, что в Туркестанской области у бизнесмена в вагонах замерз и начал гнить картофель. Объем огромный – около тысячи тонн. Груз направлялся из Павлодара в Ташкент. Однако для проверки его задержали на границе, где он простоял 10 дней. Ущерб оценивают в десятки миллионов тенге.