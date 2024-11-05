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Законодательство РК

Легкий заработок в интернете привел астанчанина к 10 годам тюрьмы

курьера осудили в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 20:30 Фото: pexels
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор закладчику, сообщает Zakon.kz.
"Приговор вынесен в отношении гражданина А. по факту незаконного хранения, перевозки аналога психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта в группе лиц по предварительному сговору посредством использования электронного информационного ресурса ст. 297 ч.3 (п. 1, 3, 5) УК РК", – озвучил судья во время решающего заседания.

Мужчина работал курьером-закладчиком аналога психотропных веществ. Он получал с помощью  мессенджера задание и действовал по полученной договоренности.

Согласно материалом дела, преступник незаконно перевозил и хранил в автомашине 27 свертков с аналогом психотропного вещества меткатинона (эфедрона), а это квалифицируется как особо крупный размер (26,13 г). Этот товар мужчина должен был в виде закладок оставлять по разным адресам в Астане. На этом он и попался.

"Вина подсудимого доказана протоколом обыска автомашины, видеозаписью обыска, заключениями судебно-химических экспертиз, определивших вид и размер аналога психотропных веществ. А также показаниями понятых и сотрудников полиции, исследованным в суде сотовым телефоном подсудимого, перепиской А. с работодателем в мессенджере".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 

Во время судебного процесса прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Но в связи с тем, что подсудимый частично признал свою вину, а также имеет несовершеннолетних детей, суд вынес следующее решение: 

"Приговором суда судом присяжных заседателей А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 297 ч. 3 п. 1, 3, 5) УК, и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией автомашины – средства совершения преступления".

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция писала, на какие уловки идут казахстанцы, передавая передачу в колонии.

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