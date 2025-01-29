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Общество

Казахстанским путешественникам озвучили хорошую новость

Казахстанским путешественникам озвучили хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 12:20 Фото: pexels
В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана 29 января 2025 года заявили о хорошей новости. Как оказалось, с 20 апреля открываются прямые рейсы из Алматы в Мумбаи, сообщает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю на воздушных судах типа Airbus.

"Тем самым количество пассажирских рейсов между странами увеличится до 21 в неделю по 4 авиамаршрутам 3 авиакомпаниями".Пресс-служба Министерства транспорта РК

В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы – Дели (авиакомпании Air Astana и IndiGo по 7 рейсов в неделю), Алматы – Гоа (SCAT – 2 рейса) и Астана – Гоа (Fly Arystan – 2 рейса).

Также хорошую новость ранее озвучили родителям первоклассников в Казахстане. У учащихся первых классов с 10 по 16 февраля 2025 года будут дополнительные каникулы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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