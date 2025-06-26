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События

Хорошую новость сообщили казахстанцам, планирующим отдых на Иссык-Куле

озеро Иссык-куль в Кыргызстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 17:23 Фото: wikimedia
26 июня 2025 года в Министерстве транспорта РК сообщили, что кыргызская авиакомпания Asman Airlines запускает рейсы в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

С 27 июня авиакомпания начнет выполнять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Иссык-Куль с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).

"Наряду с этим с 3 июля 2025 года казахстанский перевозчик Fly Arystan также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-Куль с частотой два рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям). Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться четыре регулярных пассажирских рейса в неделю", – сообщили в Минтранспорта.

В начале июня стало известно о расширении авиасообщения Казахстана и Вьетнама.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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