Хорошую новость сообщили казахстанцам, планирующим отдых на Иссык-Куле
Фото: wikimedia
26 июня 2025 года в Министерстве транспорта РК сообщили, что кыргызская авиакомпания Asman Airlines запускает рейсы в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
С 27 июня авиакомпания начнет выполнять прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Иссык-Куль с частотой два рейса в неделю (по понедельникам и пятницам).
"Наряду с этим с 3 июля 2025 года казахстанский перевозчик Fly Arystan также запускает прямой рейс по направлению Алматы – Иссык-Куль с частотой два рейса в неделю (по четвергам и воскресеньям). Всего в летний период текущего года по указанному направлению будет выполняться четыре регулярных пассажирских рейса в неделю", – сообщили в Минтранспорта.
В начале июня стало известно о расширении авиасообщения Казахстана и Вьетнама.
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