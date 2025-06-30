Главу Департамента по управлению земресурсами Туркестанской области заподозрили в получении взятки

Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий изобличен руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он подозревается в получении взятки от жителя города Туркестана в сумме 1 млн тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу 28 июня 2025 года", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации; он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 млн тенге.