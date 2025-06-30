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Общество

Главу Департамента по управлению земресурсами Туркестанской области заподозрили в получении взятки

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:32 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по результатам негласных мероприятий изобличен руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он подозревается в получении взятки от жителя города Туркестана в сумме 1 млн тенге за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.

"С санкции суда подозреваемый взят под стражу 28 июня 2025 года", – сказал Данияр Бигайдаров.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации; он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношений на сумму более 750 млн тенге.

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Бауыржан Муканов
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