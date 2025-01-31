Дожди со снегом в Астане, -10°С в Алматы: о погоде на 1-3 февраля

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде с 1 по 3 февраля 2025 года в трех крупнейших городах страны. Если в Астане ожидаются осадки, то в Алматы и Шымкенте их не будет. Зато эти два города накроет туман, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

1 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем 0-2°.

переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°, днем 0-2°. 2 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем около 0°.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем около 0°. 3 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем -1-3°.

Прогноз погоды по Алматы

1 февраля: переменная облачность, ночью снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо- восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -4-6°.

переменная облачность, ночью снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо- восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°, днем -4-6°. 2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -2-4°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -8-10°, днем -2-4°. 3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°, днем 0-2°.

Прогноз погоды по Шымкенту

1 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +4+6°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +4+6°. 2 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +5+7°.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью -5-7°, днем +5+7°. 3 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +6+8°.

Стоит отметить, что в Алматы с перерывами второй день идет снег. Ранее синоптики рассказывали, когда он закончится.

Также метеорологи выяснили, каких сюрпризов ждать казахстанцам от нового циклона в эти выходные.