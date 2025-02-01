Стало известно, какое наказание грозит казахстанцам за долги детям

В региональной палате частных судебных исполнителей по Мангистауской области рассказали о том, какая ответственность грозит злостным неплательщикам алиментов, а также предоставили алгоритм подачи заявления на них, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, должнику, не выплачивающему алименты более трех месяцев, грозит административное либо уголовное наказание. И первое, и второе является крайней мерой в процессе взыскания алиментов, которым предшествует ряд других принудительных мер (арест счетов, приостановление действий водительских прав, запрет на выезд из страны), не давших положительного результата.

Согласно Уголовному кодексу РК, должнику может грозить:

привлечение к общественным работам до 600 часов;

ограничение свободы до двух лет;

лишение свободы до двух лет.

Должника могут привлечь к уголовной ответственности в случае, если он:

более трех месяцев не исполняет обязанности по уплате алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей;

более шести месяцев уклоняется от уплаты средств на содержание нетрудоспособного, нуждающегося в помощи супруга (супруги).

Для привлечения уклонителя к уголовной ответственности необходимо заявление взыскателя о привлечении должника, выбор частного судебного исполнителя, представление в Департаменте полиции о привлечении должника к уголовной ответственности, протокол обвинения в ювенальный суд, после чего последний вынесет приговор по делу.

Ранее сообщалось, что казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты.

