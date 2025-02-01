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Общество

В Казахстане повысили пятилетнюю выживаемость при раке крови

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, кровь, переливание крови, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 08:39 Фото: Zakon.kz
Пятилетнюю выживаемость при раке крови в Казахстане удалось повысить до 70%. Этот показатель близок к среднеевропейскому, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", на учете с опухолевыми заболеваниями кроветворной и лимфатической тканей сегодня состоят около 13 тыс. казахстанцев. Заболевания крови делят на две большие группы. При возникновении опухоли в костном мозге диагностируют лейкоз, в лимфоидной ткани – лимфому.

Основным методом лечения является химиотерапия. В тяжелых случаях, чтобы продлить жизнь от пяти лет и выше, пациентам необходима пересадка костного мозга. В Казахстане такую операцию проводят в Специализированном Центре онкогематологии. За 15 лет здесь выполнили 700 трансплантаций.

"В 2019 году принято решение о расширении коечного фонда именно по трансплантации, есть 15. То есть мы планируем 150-180 трансплантаций выполнять. Это будет уровень Восточной Европы, потому что уровень трансплантации всегда определяется на 10 млн населения. Это хороший показатель, потому что сделать трансплантацию – это одно, надо пациента готовить к ней, надо потом выхаживать, потом наблюдать годами".Вадим Кемайкин, главный внештатный гематолог МЗ РК

По словам врачей, предупредить и выявить на ранней стадии именно этот вид онкологии практически невозможно. Болезнь проходит абсолютно бессимптомно и часто маскируется под другие – анемию, ангину, бронхит, боли в суставах. Изменения в крови появляются иногда уже в развернутой стадии. Но вовремя начатое лечение дает шанс на получение длительных ремиссий, а при некоторых формах – полное излечение.

Ранее казахстанцам напомнили про бесплатное лечение онкозаболеваний.

Аксинья Титова
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