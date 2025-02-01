Блогер показала реакцию французов на казахский национальный костюм
Фото: скриншот из видео
Казахстанский блогер Сара Нуржанкызы прогулялась по Парижу в казахском национальном платье и посмотрела на реакцию прохожих, сообщает Zakon.kz.
Жительница Усть-Каменогорска Сара Нуржанкызы в конце прошлого года с мужем посетила Париж. Девушка несколько раз выложила видео, как супруги устроили фотосессию у Эйфелевой башни в казахских национальных костюмах. В этот раз она опубликовала, как французы отреагировали на их наряды.
Когда-то я мечтала оказаться в Париже, но не просто как турист, а в нашей национальной одежде – с гордостью пройтись перед Эйфелевой башней, показать всему миру красоту и богатство нашей культуры. И вот этот момент настал! Мы не только воплотили мечту в жизнь, но и засняли невероятные реакции людей. Кто-то останавливался в удивлении, кто-то снимал нас на видео, а некоторые даже подходили, чтобы сфотографироваться. Это было так трогательно – видеть, как наша национальная одежда вызывает восхищение и интерес".Сара Нуржанкызы
Казахстанка отметила, что горда представлять нашу культуру за границей.
Ранее казахстанская звезда спорта Замзагул Файзолланова порадовала юзеров забавным видео.
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