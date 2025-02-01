Когда для свекрови ты не авторитет: казахстанская дзюдоистка записала шуточное видео

Казахстанская звезда спорта Замзагул Файзолланова порадовала юзеров забавным видео, сообщает Zakon.kz.

Мастер спорта по дзюдо и по қазақша күресі, профессиональный боец MMA Замзагул Файзолланова на своей страничке в Instagram опубликовала смешное видео. На нем спортсменка по прозвищу Бопай демонстрирует свой чемпионский пояс лиги ALASH PRIDE, который завоевала осенью 2024 года. Однако на пороге дома ее встречает свекровь, которая забирает награду и отправляет невестку на кухню мыть посуду.

"Мы со свекровью в образе", – подписала ролик Замзагул Файзолланова.

В своих постах девушка отмечает, что является любящей женой и мамой двоих детей.

В спортивной карьере Файзолланова брала тайм-аут и не выступала с августа 2018 года. После трехлетней паузы она сумела показать, что стала сильнее. Единственное поражение "Бопай" потерпела в апреле 2017 года. Кроме того, 30-летняя уроженка ВКО служит в Вооруженных силах РК и является старшим лейтенантом.

Юзеры поддержали юмор бойца, отметив, что "кем бы ты не был, но дома ты не авторитетный персонаж".

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