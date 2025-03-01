2 марта казахстанцев ожидает неустойчивая погода – снег и дожди

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье в связи с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге Казахстана – осадки в виде дождя и снега.

"По республике прогнозируют туман. На юге, юго-западе и в центре – гололед. На западе, севере, юге, в центре низовая метель, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре – усиление ветра", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°С, днем -5-7°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

В Шымкенте ночью переменная облачность, без осадков, туман. Днем переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С и днем +10+12°С.

Ранее синоптики предоставили казахстанцам прогноз погоды на март 2025 года.