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Общество

2 марта казахстанцев ожидает неустойчивая погода – снег и дожди

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 17:30 Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье в связи с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге Казахстана – осадки в виде дождя и снега.

"По республике прогнозируют туман. На юге, юго-западе и в центре – гололед. На западе, севере, юге, в центре низовая метель, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре – усиление ветра", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19-21°С, днем -5-7°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

В Шымкенте ночью переменная облачность, без осадков, туман. Днем переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С и днем +10+12°С.

Ранее синоптики предоставили казахстанцам прогноз погоды на март 2025 года.

Андрей Дюсупов
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