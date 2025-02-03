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Общество

Казахстанка стала миллионершей, но попала под следствие

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 12:40 Фото: pexels
В Астане в полицию обратилась гражданка с заявлением о мошенничестве. Со слов женщины, злоумышленница обещала доставить разные виды товаров из Китая по низкой цене, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, чтобы втереться в доверие к жертве, ее завалили фальшивыми положительными отзывами о якобы оказанных услугах.

"Установлено, что мошенница открыла в популярном мессенджере общий чат, куда скидывала картинки нужных товаров и говорила, что если при заказе 100-200 штук и так далее стоимость товара получится дешевле. На такую схему обмана "клюнула" местная жительница", – рассказали 3 февраля 2025 года в пресс-службе ДП Астаны.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы была установлена 35-летняя девушка, которая под предлогом доставки товара обманным путем завладела денежными средствами в размере 3,5 млн тенге.

"Подозреваемая арестована. Известно, что в отношении фигурантки ранее зарегистрировано 16 уголовных дел, где сумма общего ущерба составила около 200 млн тенге".Пресс-служба ДП Астаны

Сотрудники столичного департамента полиции призывают жителей и гостей города не поддаваться на уловки мошенников.

"Если в отношении вас совершены противоправные действия, незамедлительно обращайтесь в полицию на канал 102".Пресс-служба ДП Астаны

2 февраля 2025 года стало известно, что мошенников, обманувших казахстанцев на десятки миллионов, задержали в России.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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