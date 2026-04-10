Казахстанка стала миллионершей за счет малоимущих семей

В области Абай огласили приговор женщине, присвоившей крупную сумму денег малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда области 10 апреля 2026 года рассказали, что подсудимая, занимая руководящую должность в общественном фонде (ОФ) в Семее, с 2023 по март 2025 года разработала и реализовала схему хищения денег.

"Сообщала потерпевшим ложную информацию о наличии спонсоров, которые будут вкладывать средства в ОФ для помощи малоимущим семьям в приобретении жилья на льготных условиях. Для придания правдоподобности она делала фиктивные демонстрации квартир... Под предлогом первого взноса на льготное беспроцентное кредитование, либо части суммы с ожиданием получения помощи "от спонсоров", либо с целью продвижения в очереди на получение квартиры от государства подсудимая получала деньги от потерпевших и распоряжалась ими по своему усмотрению", – рассказали в суде.

После назначения в 2025 году на руководящую должность в ОФ она получила доступ к банковскому счету организации и перевела деньги фонда на свой личный счет. Общая сумма составила более 5 млн тенге.

Женщине предъявлено обвинение в совершении мошенничества и присвоении денег с использованием служебного положения.

Рассмотрели 29 эпизодов с причинением материального ущерба почти 130 млн тенге.

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась.

"Судом установлено, что С. ранее судима за тяжкие преступления и судимость не погашена, в действиях признан рецидив преступлений, что является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание", – отметили в суде.

Приговором суда женщина признана виновной с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены.

Приговор вступил в законную силу.

