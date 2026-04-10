#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Общество

Казахстанка стала миллионершей за счет малоимущих семей

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
В области Абай огласили приговор женщине, присвоившей крупную сумму денег малоимущих семей и семей с детьми-инвалидами, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда области 10 апреля 2026 года рассказали, что подсудимая, занимая руководящую должность в общественном фонде (ОФ) в Семее, с 2023 по март 2025 года разработала и реализовала схему хищения денег.

"Сообщала потерпевшим ложную информацию о наличии спонсоров, которые будут вкладывать средства в ОФ для помощи малоимущим семьям в приобретении жилья на льготных условиях. Для придания правдоподобности она делала фиктивные демонстрации квартир... Под предлогом первого взноса на льготное беспроцентное кредитование, либо части суммы с ожиданием получения помощи "от спонсоров", либо с целью продвижения в очереди на получение квартиры от государства подсудимая получала деньги от потерпевших и распоряжалась ими по своему усмотрению", – рассказали в суде.

После назначения в 2025 году на руководящую должность в ОФ она получила доступ к банковскому счету организации и перевела деньги фонда на свой личный счет. Общая сумма составила более 5 млн тенге.

Женщине предъявлено обвинение в совершении мошенничества и присвоении денег с использованием служебного положения.

Рассмотрели 29 эпизодов с причинением материального ущерба почти 130 млн тенге.

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась.

"Судом установлено, что С. ранее судима за тяжкие преступления и судимость не погашена, в действиях признан рецидив преступлений, что является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание", – отметили в суде.

Приговором суда женщина признана виновной с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба судом удовлетворены.

Приговор вступил в законную силу.

Другая казахстанка выудила у коллег 2 млн тенге, придумав смерть матери и болезнь ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: