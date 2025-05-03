#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 мая

Алматы, осень с Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 17:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 4 по 6 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +20+22°.
  • 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.
  • 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +20+22°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
  • 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
  • 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
  • 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°.
  • 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°.

Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Зарубежные эксперты назвали тюльпан брендом Жамбылской области: в регионе прошла научная конференция
Общество
17:29, Сегодня
Зарубежные эксперты назвали тюльпан брендом Жамбылской области: в регионе прошла научная конференция
Более 10 тысяч пришкольных лагерей откроют в Казахстане
Общество
16:49, Сегодня
Более 10 тысяч пришкольных лагерей откроют в Казахстане
В Казахстане построили более тысячи школ
Общество
16:11, Сегодня
В Казахстане построили более тысячи школ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: