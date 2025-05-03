Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 мая
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 4 по 6 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +20+22°.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.
- 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +20+22°.
Прогноз погоды по Алматы
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
- 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
- 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°.
- 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°.
Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.
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