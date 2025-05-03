Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 4 по 6 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +20+22°.

ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +20+22°. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +18+20°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +20+22°. Прогноз погоды по Алматы 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. Прогноз погоды по Шымкенту 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. 5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +33+35°. 6 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +34+36°. Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: