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Общество

В новом меню от Минздрава школьникам предложат конину, жент и полезные йогурты

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 08:08 Фото: Zakon.kz
Новый стандарт питания в школах Казахстана разработали в Минздраве совместно с профильными экспертами, сообщает Zakon.kz.

В школах страны обещают кардинально изменить привычное меню: от компотов с минимальным содержанием сахара до традиционной конины, передает "24.kz". В разработке типового меню учли пользу молока с низким содержанием жира, в нем меньше холестерина, кисломолочных продуктов, а также увеличили количество овощей и фруктов.

Еще в школьных столовых будут предлагать блюда из мяса, рыбы и овощей, но уже с минимальным количеством сахара и соли. Вместо сладких газировок – ароматный напиток из шиповника, вместо жирных соусов – легкий сметанный.

На выбор школьникам будут предложены – салаты из брокколи и фасоли, блюда из конины и говядины, йогурты с пробиотиками и даже традиционные лакомства, как жент.

"В основу стандартов легли рекомендации Всемирной организации здравоохранения", – говорится в репортаже телеканала.

А в социальных павильонах города Актобе ввели ограничение на продажу картофеля. Теперь в одни руки отпускается не более одного пакета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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