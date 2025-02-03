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Общество

В Актобе ограничили продажу картофеля

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 23:34 Фото: freepik
В социальных павильонах Актобе введено ограничение на продажу картофеля – теперь в одни руки отпускается не более одного пакета, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 февраля пишет телеканал КТК со ссылкой на АО "СПК-Актобе".

По данным корпорации, мера связана с попытками скупки дешевого картофеля в больших объемах. В СПК пояснили, что социальный картофель продается по 116 тенге за килограмм, что почти в пять раз дешевле рыночной цены. В результате появились перекупщики, стремящиеся приобрести продукцию мешками.

Тем временем жители города жалуются на качество картофеля из стабилизационного фонда. В социальных сетях распространяются видео с кадрами неаппетитного товара, поставляемого в магазины. Однако в СПК заявили, что эти записи устарели и не отражают реального состояния продукции. По словам представителей корпорации, некачественные партии картофеля были своевременно возвращены поставщикам.

"Весенние паводки повлияли на урожай – смыло плодородный слой, поэтому картофель оказался мелким. Перед Новым годом действительно поступила одна партия низкого качества, но она была возвращена", – пояснил директор департамента продовольственного обеспечения АО "СПК-Актобе" Ерлан Нуркеев.

По официальным данным, в стабилизационном фонде сейчас находится около 1,2 тыс. тонн картофеля. Еженедельно в торговые точки поставляется до 140 тонн. В СПК уверяют, что запасов хватит до появления первого урожая в стране.

Ранее в Казахстане ограничили вывоз картофеля с 28 января. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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