Трагедия в ЗКО: аким высказался о гибели пятерых детей

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сделал заявление после трагедии, которая произошла в Сырымском районе, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 июня 2025 года, в пос. Жымпиты при пожаре погибли пятеро детей из одной семьи.

"Выражаю глубокие соболезнования родителям и близким детей, погибших в Сырымском районе. По моему поручению на место трагедии выехал мой заместитель, аким района находится на месте и координирует работу всех необходимых служб", – написал Нариман Турегалиев в Facebook.

Он заверил, что со стороны акимата будет оказана вся необходимая помощь: организация похорон, предоставление психологической помощи, обеспечение жильем, а также другие меры социальной поддержки.

"В настоящее время на месте происшествия работают специалисты ДЧС, департамента полиции, медицинские работники и другие профильные службы", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Аким добавил, что ситуацию держит на личном контроле.