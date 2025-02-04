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Общество

Не групповое избиение, а суицид – заявление акимата Конаева по попавшему в больницу школьнику

Ребенок в больнице, дети в больнице, пострадавший ребенок, пострадавшие дети, ребенок, дети, детская больница , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 14:16 Фото: freepik
В акимате города Конаева прояснили ситуацию с подростком, который на днях попал в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Ранее журналист Гульмира Абыкай в соцсетях распространила информацию, что под мостом при въезде в город Конаев несовершеннолетнего школьника жестоко избили сверстники. Ребенок после этого попал в больницу, ведется расследование.

Между тем, в Управлении полиции города Конаева заявили, что уголовное дело было возбуждено по факту доведения до самоубийства.

"По результатам следственных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение. В интересах следствия другая информация не разглашается", – сообщили в полиции.

В акимате города 4 февраля рассказали, что школьник отравился антисептиком, его состояние стабильное.

"В отделе образования сообщили, что в связи с произошедшим в средней школе-гимназии создана специальная комиссия. Известно, что ученик поступил в больницу с диагнозом "Отравление антисептиком". В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, он проходит курс лечения", – сказано в распространенном сообщении.

По информации администрации школы, ученик, который пытался совершить суицид, является отличником и пользуется уважением среди сверстников.

Мать подростка тоже опровергла слухи о драке и записала видео заявление.

"31 января мой несовершеннолетний сын был доставлен в местную больницу. Однако под мостом на въезде в город его никто не избивал, никакой групповой драки не было", – заявила женщина.

Пресс-служба акимата города Конаева призывает граждан и представителей СМИ доверять только проверенным источникам информации.

"Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – отметили в акимате.

Там также заявили, что в Конаеве не регистрировали случаев групповых драк под мостом.

26 января в Алматы на катке в парке "Гульдер" подростки жестоко избили девушку. А в Актау на улице подрались подростки, и наказали не только родителей драчунов, но и того, кто снимал все на видео. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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