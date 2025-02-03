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Происшествия

Группа подростков жестоко избила сверстника в Конаеве

Конаев, виды города Конаев, зима в Конаеве, зимой в Конаеве, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 04:14 Фото: Zakon.kz
Ученики девятого класса толпой забили своего сверстника под мостом в городе Конаев, сообщает Zakon.kz.

После этого избитый попал в реанимацию. Деталями инцидента 3 февраля поделилась на своей странице в Instagram журналистка КТК Гульмира Абыкай. По информации журналистки, территория под мостом при въезде в город Конаев давно стала излюбленным местом сбора подростков. Именно там и произошло групповое избиение школьника.

Сейчас подросток находится на лечении в больнице, его состояние стабильное. Пострадавшему была оказана психологическая помощь. В управлении образования Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия. Дело зарегистрировано в полиции, проводятся следственные мероприятия. Ход расследования инцидента управление образования региона взяло под личный контроль.

А 1 февраля на горно-лыжном курорте "Шымбулак" в Алматы произошла потасовка с участием сотрудников курорта и отдыхающих.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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