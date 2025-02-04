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Общество

Казахстанец отвоевал квартиру после смерти дочери-спортсменки

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 15:01 Фото: Zakon.kz
Отцу бронзовой медалистки Сурдлимпийских игр вернули право на квартиру. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения пресс-службы суда Абайской области за 4 февраля 2025 года.

Согласно материалам дела, жительница Семея в 2022 году завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по сурдодзюдо на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Кашиас-ду-Сул (Бразилия).

Тогда ей была предоставлена служебная квартира из государственного жилищного фонда с заключением договора найма для государственных служащих. Однако в 2023 году спортсменка скончалась.

Примечательно, что отдел жилищных отношений в одностороннем порядке расторг договор аренды жилья, несмотря на то, что отец умершей получил свидетельство о праве на наследство.

"Отец спортсменки обжаловал отказ Отдела жилищных отношений и акима города в заключении договора, подав иск в суд об обязании заключить с ним договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность". Пресс-служба суда Абайской области

Специализированный межрайонный административный суд Абайской области после рассмотрения дела указал, что квартира была предоставлена спортсменке как призеру Сурдлимпийских игр, но оформлена как служебное жилье.

Отец спортсменки, являясь наследником по закону, обратился в Отдел жилищных отношений с заявлением о сохранении спорной квартиры за ним.

В результате суд посчитал несостоятельными доводы Отдела жилищных отношений о том, что истец не является членом семьи.

Также было отмечено, что отказ в заключении договора с наследником нарушает пункт 5 статьи 47 закона "О физической культуре и спорте", согласно которому в случае смерти чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр право на безвозмездное получение жилья в собственность переходит к его наследникам.

"В связи с изложенным суд восстановил права отца спортсменки, обязав государственный орган заключить с ним договор о безвозмездной передаче квартиры в собственность".Пресс-служба суда Абайской области

Решение суда не вступило в законную силу.

30 января мы рассказывали историю о том, как казахстанец через суд добился изменения имени и фамилии в память о приемном отце.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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