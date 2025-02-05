Сталкеров хотят штрафовать в Казахстане

Депутат Абзал Куспан в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2024 года высказался о планах ввести ответственность за сталкинг, сообщает Zakon.kz.

Абзал Куспан напомнил, что соответствующая норма внесена в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

"Норму внесли, рабочая группа приняла. Специальная статья, сталкинг называется, в виде уголовного проступка. Планируется вывести документ на рассмотрение палаты во втором чтении на следующей или через неделю. Уголовный проступок, санкция в виде штрафа. Пока второе чтение не пройдет, сложно говорить (о размере штрафа. – Прим. ред.), так как на пленарном заседании палаты может измениться в сторону повышения или уменьшения. Пока не стоит обсуждать", – отметил депутат.

Такая норма, по его словам, вводится для предупреждения более тяжких и особо тяжких преступлений.

Депутат объяснил, почему не предусмотрели более серьезное наказание за такое деяние.

"А какая необходимость? Можете обосновать, в чем ненормальность (такого поведения преследователя. – Прим. ред.)? Новые нормы в Уголовный кодекс надо вводить очень осторожно, нужно посмотреть правоприменительную практику, следственную практику, судебную практику и по результатам изучения и анализа судебно-следственной практики, в принципе, можно предусмотреть в сторону ужесточения санкций. Это же судьбы людей. С бухты-барахты нельзя принимать такие решения", – резюмировал мажилисмен.

21 февраля 2024 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что есть все предпосылки для появления законодательного закрепления понятий "харассмент" и "сталкинг", так как есть запрос общества.