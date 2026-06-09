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Общество

Проверять маломерные суда начнут в Казахстане с 1 июля

суда, море, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 11:16 Фото: magnific
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 9 июня 2026 года на заседании правительства анонсировал проверки маломерных судов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Проверочные мероприятия начнем уже с 1 июля. Будет проводиться осмотр маломерных судов и баз-стоянок на водоемах страны, в случае выявлений грубых нарушений будут приниматься меры оперативного реагирования", – сказал Аринов.

Также, по его словам, совместно с местными исполнительными органами в прибрежных зонах поэтапно внедряются системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Данную систему установили на озере Алаколь.

Ранее Аринов рассказал о выявленных нарушениях на турбазах страны.

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Азамат Сыздыкбаев
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