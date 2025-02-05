Подвалы и паркинги: где казахстанцы будут прятаться в случае войны

Фото: pixabay

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года прокомментировал вопрос о том, где будут прятаться от бомб казахстанцы в случае войны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС заявил, что во всем мире в таких случаях используют подвалы и паркинги. "Мы законодательно вводим новый термин "простые укрытия". Мировая практика показывает, что во время конфликтов, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект для спасения людей – это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения. Отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Эти простые укрытия дадут возможность, по нашим подсчетам, разместить там порядка 14 млн человек (в случае угрозы. – Прим. ред.)", – отметил Аринов. По его словам, использование таких площадок не потребует выделения больших финансовых средств. 5 февраля 2025 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам гражданской защиты, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности в области гражданской обороны и сейсмической безопасности.

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