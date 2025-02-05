#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
520.27
537.65
5.24
Общество

Подвалы и паркинги: где казахстанцы будут прятаться в случае войны

МЧС, Чингис Аринов, война , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:33 Фото: pixabay
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов в кулуарах Мажилиса 5 февраля 2025 года прокомментировал вопрос о том, где будут прятаться от бомб казахстанцы в случае войны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС заявил, что во всем мире в таких случаях используют подвалы и паркинги.

"Мы законодательно вводим новый термин "простые укрытия". Мировая практика показывает, что во время конфликтов, происходящих на территории города, простые укрытия дают большой эффект для спасения людей – это паркинги, подвалы, подземные какие-то сооружения. Отошли от практики строительства больших бомбоубежищ и использования больших конструкций. Эти простые укрытия дадут возможность, по нашим подсчетам, разместить там порядка 14 млн человек (в случае угрозы. – Прим. ред.)", – отметил Аринов.

По его словам, использование таких площадок не потребует выделения больших финансовых средств.

5 февраля 2025 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам гражданской защиты, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности в области гражданской обороны и сейсмической безопасности.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Зачем самодостаточному Astana Hub 1,5 млрд бюджетных тенге на аренду помещений
Общество
15:46, Сегодня
Зачем самодостаточному Astana Hub 1,5 млрд бюджетных тенге на аренду помещений
В Казахстане страхование жилья от ЧС могут сделать добровольным, а не обязательным
Общество
15:44, Сегодня
В Казахстане страхование жилья от ЧС могут сделать добровольным, а не обязательным
Компанию оштрафовали почти на 3,5 млн тенге из-за качества дорог в Карагандинской области
Общество
15:38, Сегодня
Компанию оштрафовали почти на 3,5 млн тенге из-за качества дорог в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: