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Почему Институт сейсмологии Алматы передали МЧС

Почему институт сейсмологии Алматы передали МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 11:22 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, почему Национальный научный центр сейсмологических наблюдений Алматы находится в ведении МЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Бакытжан Базарбек на заседании Мажилиса спросил министра науки и высшего образования, почему Национальный научный центр сейсмологических наблюдений Алматы относится к МЧС, в то время как, по мнению сейсмологов и ученых, этот институт должен быть в ведении Миннауки.

Саясат Нурбек отметил, что ряд институтов в свое время действительно передали в отраслевые министерства. В связи с этим Институт сейсмологии сейчас находится в ведении МЧС.

"К сожалению, там нет полноценного финансирования, потому что они финансируются по отраслевому принципу. Также у нас нет инструментов как-то помочь им, вмешаться в их деятельность. Мы будем рады, если они вернутся к нам", – заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

По его словам, в этом году институту планируют выделить порядка 3,5 млрд тенге грантов. 

4 марта в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Жители почувствовали толчки в 5 баллов.

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