Почему Институт сейсмологии Алматы передали МЧС
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, почему Национальный научный центр сейсмологических наблюдений Алматы находится в ведении МЧС, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Бакытжан Базарбек на заседании Мажилиса спросил министра науки и высшего образования, почему Национальный научный центр сейсмологических наблюдений Алматы относится к МЧС, в то время как, по мнению сейсмологов и ученых, этот институт должен быть в ведении Миннауки.
Саясат Нурбек отметил, что ряд институтов в свое время действительно передали в отраслевые министерства. В связи с этим Институт сейсмологии сейчас находится в ведении МЧС.
"К сожалению, там нет полноценного финансирования, потому что они финансируются по отраслевому принципу. Также у нас нет инструментов как-то помочь им, вмешаться в их деятельность. Мы будем рады, если они вернутся к нам", – заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
По его словам, в этом году институту планируют выделить порядка 3,5 млрд тенге грантов.
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