Северный антициклон будет определять погоду в Казахстане: прогноз на 4 февраля
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Синоптики рассказали, какой погоды ожидать жителям Казахстана в предстоящий вторник, 4 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием северного антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков.
"Лишь на западе, юго-западе страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег). По Казахстану ожидается туман, гололед, усиление ветра, на востоке – низовая метель", – говорится в прогнозе.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.
Позднее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике с 4 по 6 февраля 2025 года.
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