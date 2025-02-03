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Общество

Северный антициклон будет определять погоду в Казахстане: прогноз на 4 февраля

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 17:48 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой погоды ожидать жителям Казахстана в предстоящий вторник, 4 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием северного антициклона, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков.

"Лишь на западе, юго-западе страны с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки (дождь и снег). По Казахстану ожидается туман, гололед, усиление ветра, на востоке – низовая метель", – говорится в прогнозе.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.

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Позднее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике с 4 по 6 февраля 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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