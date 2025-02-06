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Общество

Алматинец отдал 500 тыс. тенге за должность командира отделения воинской части

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 12:50 Фото: Zakon.kz
Военный суд Алматинского гарнизона не стал привлекать к уголовной ответственности военнослужащего за "продажу" знакомому высокой должности в воинской части, сообщает Zakon.kz.

По информации Военного суда, подсудимому – сержанту – предъявили обвинение в мошенничестве.

"Сержант Е. путем обмана и злоупотребления доверием Т. предложил последнему должность командира отделения воинской части за полмиллиона тенге. Не подозревая о его преступных намерениях, Т. передал Е. 500 тыс. тенге. Фактически сержант Е. не обладал такими полномочиями и возможностями. В результате преступных действий потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму 500 тыс. тенге", – сообщили в суде.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину, раскаялся, возместил ущерб, примирился с потерпевшим и просил прекратить уголовное дело. Потерпевший заявил, что претензий к подсудимому не имеет, и тоже просил прекратить уголовное дело в связи с примирением. Государственный обвинитель не возражал.

Заслушав мнения сторон и выводы прокурора, суд постановил освободить сержанта от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело.

Постановление вступило в законную силу.

4 февраля в полиции Акмолинской области рассказали о казахстанце, который хотел сходить на выступление стендаперов и вместо 20 тыс. тенге отдал мошенникам 445 тыс. тенге. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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