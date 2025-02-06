Жумангарин не против взять пример с политики Илона Маска по бюджетным расходам

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года прокомментировал предложение спикера Сената Маулена Ашимбаева следить за опытом США по оптимизации расходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что изначально расходы бюджета этого года были на уровне 32 трлн тенге, но еще на этапе утверждения были сокращены до 25,7 трлн тенге.

"6 трлн было "порезано" уже на этапе утверждения бюджета, 400 млрд экономии мы "нашли" внутри администраторов бюджетных программ и сейчас занимаемся полностью анализом социального блока, потому что социальные расходы по республиканскому бюджету составляют 37,5%, а вместе с местными бюджетами 50%. На меня вышли с идеей провести такую же работу, которую проводит сейчас в администрации президента Трампа Илон Маск, то есть работы по оптимизации расходов. Мы не против сокращения, абсолютно. Мы готовы, если оно будет разумным и не коснется простого человека", – заявил он.

Он добавил, что предложил посмотреть другие бюджеты, за исключением социального.

"Социальный бюджет сокращать очень сложно – это многодетные матери, дети, старики, пенсионеры, у нас социальное государство. Я сказал, посмотри другие виды бюджета", – резюмировал глава МНЭ.

6 февраля 2025 года спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения Бюджетного кодекса посоветовал правительству задуматься о рационализации расходов из бюджета. В пример он привел работу, которую в администрации президента США ведет Илон Маск.