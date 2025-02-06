#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.97
537.8
5.25
Общество

Жумангарин не против взять пример с политики Илона Маска по бюджетным расходам

Серик Жумангарин, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 14:46 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Сената 6 февраля 2025 года прокомментировал предложение спикера Сената Маулена Ашимбаева следить за опытом США по оптимизации расходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что изначально расходы бюджета этого года были на уровне 32 трлн тенге, но еще на этапе утверждения были сокращены до 25,7 трлн тенге.

"6 трлн было "порезано" уже на этапе утверждения бюджета, 400 млрд экономии мы "нашли" внутри администраторов бюджетных программ и сейчас занимаемся полностью анализом социального блока, потому что социальные расходы по республиканскому бюджету составляют 37,5%, а вместе с местными бюджетами 50%. На меня вышли с идеей провести такую же работу, которую проводит сейчас в администрации президента Трампа Илон Маск, то есть работы по оптимизации расходов. Мы не против сокращения, абсолютно. Мы готовы, если оно будет разумным и не коснется простого человека", – заявил он.

Он добавил, что предложил посмотреть другие бюджеты, за исключением социального.

"Социальный бюджет сокращать очень сложно – это многодетные матери, дети, старики, пенсионеры, у нас социальное государство. Я сказал, посмотри другие виды бюджета", – резюмировал глава МНЭ.

6 февраля 2025 года спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения Бюджетного кодекса посоветовал правительству задуматься о рационализации расходов из бюджета. В пример он привел работу, которую в администрации президента США ведет Илон Маск.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Жумангарин о страховании жилья от ЧС: Людей надо защитить от паводков, а не заставлять страховаться
Общество
15:52, Сегодня
Жумангарин о страховании жилья от ЧС: Людей надо защитить от паводков, а не заставлять страховаться
"Права детей были нарушены в любом случае" – в ВКО прокомментировали побег из спецшколы
Общество
15:18, Сегодня
"Права детей были нарушены в любом случае" – в ВКО прокомментировали побег из спецшколы
Когда предложение о повышении ставки НДС в Казахстане внесут в Парламент
Общество
15:16, Сегодня
Когда предложение о повышении ставки НДС в Казахстане внесут в Парламент
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: