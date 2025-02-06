Какой будет погода в Казахстане 7 февраля из-за антициклона

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 7 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана.

"В связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков", – уточнили в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на севере, в центре страны с прохождением фронтальных разделов прогнозируется небольшой снег.

"По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, в центре – низовая метель", – заключили синоптики.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на февраль-2025. По их данным, в последний месяц зимы в стране ожидаются осадки, морозы и перепады температуры.