Аида Балаева: 2025 год обещает быть знаковым в культурной жизни Казахстана

Сегодня, 6 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации Казахстана. Глава ведомства Аида Балаева рассказала об основных направлениях работы министерства, а также целях и задачах на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что идеологическая повестка 2025 года чрезвычайно насыщена и богата на знаменательные даты.

"Ожидается проведение масштабных и значимых мероприятий", – сказала министр.

В частности, речь идет о праздновании 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, 80-летия Великой Победы, 30-летия Конституции, а также проведение съезда мировых и традиционных религий.

Помимо этого, будут отмечаться 180-летие Абая Кунанбаевa, 190-летие Шокана Уалиханова, 100-летие Нургисы Тлендиева и юбилеи других выдающихся личностей.

Министр подчеркнула, что все эти важные для страны даты должны быть отмечены на высоком уровне.

"Министерством утвержден комплексный план проведения данных мероприятий. Подчеркну, что выполняемая нами работа не должна носить формальный характер. Смысл и содержание каждого мероприятия должны быть глубокими". Аида Балаева

Фото: gov.kz

Ряд масштабных мероприятий запланирован в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Будет запущена онлайн-платформа "Батырларға тағзым", в которой соберут и унифицируют информацию о свыше 1 млн казахстанцах – участниках Второй мировой войны.

Министр также особо отметила необходимость уделить внимание вопросу цифровизации сферы, что позволит обеспечить доступ к культурному наследию казахского народа широкой аудитории.

Вместе с тем планируется открыть портал E-museum – виртуальную сеть музеев Казахстана, куда будут внедрены визуальные и интерактивные технологии, позволяющие пользователям знакомиться с культурным наследием через 3D-модели.

На заседании также обсуждались актуальные вопросы отечественной киноиндустрии.

Согласно законодательным новшествам, с этого года не менее 30% от общего объема финансирования фильмов, снимаемых в стране, будут направляться непосредственно в "Казахфильм".

Фото: gov.kz

"У каждого тенге, выделяемого государством, есть счет и спрос. Поэтому государственные средства будут выделены только на по-настоящему достойные работы, прошедшие через сито отбора и получившие положительную оценку профессионалов", – отметила министр.

Материал по теме Аида Балаева рассказала о позитивных изменениях в работе "Казахфильма"

Это, по ее словам, обеспечит эффективную и финансово устойчивую деятельность киностудии.

За последние пять лет на государственные средства в Казахстане сняли 55 художественных фильмов, в прошлом году – 16, а в 2025 году запланирован выпуск 14 картин.

Также особое внимание уделяется сфере анимации. В 2025 году будет увеличено производство казахских мультфильмов, запланирована реализация 10 анимационных проектов.

Министр также отметила улучшение качества отечественных телесериалов. В 2024 году в рамках госзаказа был подготовлен и показан 41 сериал.

Министерство также планирует запустить национальную стриминг-платформу для продвижения экспорта национальных фильмов и сериалов.

Кроме того, проводится работа по усилению законодательства по выдаче прокатных удостоверений в связи с содержанием отечественных и зарубежных фильмов, выходящих в кинопрокат. Будет продолжена работа по дальнейшему поэтапному совершенствованию киноиндустрии.

Сегодня в сфере культуры Казахстана работают более 58 тыс. человек. В прошлом году около 16 тыс. театральных постановок посетили порядка 3 млн зрителей, экспозиции в музеях – более 2 млн человек.

Аида Балаева подчеркнула, что необходимо уделять внимание содержанию коммерческих культурных проектов:

"Храмы искусств должны воспитывать у зрителя вкус и прививать тягу к прекрасному. Мы не должны ронять престиж культурных организаций, обесценивать высокое искусство и потворствовать тотальной коммерциализации. Очаги культуры должны быть свободны от политики. Здесь должны создаваться условия для того, чтобы настоящее искусство расправило крылья".

Кроме того, продолжила глава ведомства, необходимо усилить ответственность за разжигание межрелигиозной и межэтнической вражды. В настоящее время в Казахстане зарегистрировано около 4 тыс. религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

Развитию межэтнического согласия и единства также способствует грантовая поддержка этнокультурных объединений.

"Необходимо ускорить процесс правого обеспечения данного вопроса", – сказала в этой связи Аида Балаева.

Для борьбы с дезинформацией и повышения безопасности информационного пространства в прошлом году был принят новый закон "О масс-медиа". В прошлом году на онлайн-платформах выявлено более 67 тыс. фактов нарушения законодательства, удалено более 18 тыс. таких материалов. Между тем министерством начата работа по повышению квалификации работников СМИ и развитию отраслевой журналистики.

Еще одним важным направлением в работе ведомства в 2025 году станет развитие креативных индустрий. В скором времени начнет работу специальный фонд.

На сегодняшний день в республике работают 12 креативных центров, а в 2025 году планируется открыть еще восемь.

Министерство продолжает обновление инфраструктуры объектов сферы культуры. В 2024 году в регионах страны завершено 255 ремонтных и 45 строительных работ в учреждениях. В частности, ведутся ремонтные работы в Национальном музее, в Казахском академическом драматическом театре им. Мухтара Ауэзова, театре им. Натальи Сац и других.

В завершение министр призвала всех работников сферы активно участвовать в реализации масштабных планов на 2025 год:

"Укрепление единства народа и устойчивое развитие страны являются общим приоритетом для всех нас. Давайте работать вместе ради достижения общей цели!"

16 января Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности, определенные президентом.