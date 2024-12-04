К жителям сразу восьми городов с предупреждением обратился "Казгидромет"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили информацию о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.
Сегодня они ожидаются в восьми городах Казахстана.
"4 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Темиртау, Караганда".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
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