Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр 7 февраля 2025 года на инвестиционном форуме в Астане рассказал, какие задачи по привлечению инвестиций стоят перед правительством, cообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, на Казахстан приходится свыше 60% всех привлеченных инвестиций в Центральной Азии, что делает его лидером региона и одним из топ-50 мировых лидеров по объему прямых иностранных инвестиций.

"Перед правительством поставлена амбициозная задача – удвоить объем национальной экономики до 450 млрд долларов США к 2029 году. В данном контексте привлечение инвестиций выступает ключевым фактором в экономической парадигме нашей страны. Поэтому мы фокусируем внимание на создании оптимальных условий для инвестиционной активности, опираясь на прочную правовую базу. Мы приняли концепцию инвестиционной политики, ориентированную на современные глобальные тренды, что позволит нам привлечь не менее 150 млрд долларов США иностранных инвестиций до 2029 года", – озвучил Скляр.

Он отметил, что для оперативного решения проблемных вопросов инвесторов усилены полномочия Совета по привлечению инвестиций, в рамках которого уже урегулирован ряд значимых вопросов в разных сферах.

"В рамках нового формата работы Инвестиционного штаба рассмотрены вопросы 115 инвестпроектов на общую сумму порядка 50 млрд долларов. В рамках работы по улучшению инвестиционной среды особое внимание уделяется систематическому контролю и мониторингу проблемных вопросов инвесторов. Это позволяет не только оперативно реагировать на текущие вызовы, но и формировать стратегию долгосрочных системных реформ. Единый реестр проблемных вопросов и жалоб инвесторов, который включает 76 системных вопросов, из них 19 касается уже начатых судебных споров, находящихся на разных стадиях рассмотрения", – сказал Первый заместитель Премьер-министра.

Он подчеркнул, что по данному реестру проводится анализ и устранение административных барьеров, которые становятся препятствием для развития бизнеса.

"Так, например, была упрощена процедура получения разрешений для строительства, что значительно сократило сроки запуска проектов. Другой пример – вопрос, когда инвестор столкнулся с необоснованной задержкой выдачи экологический разрешений, был оперативно решен Инвестштабом. Казахстан усиливает законодательную базу и совершенствует инвестсоглашения, чтобы предложить максимально выгодные условия инвесторам. Так, в прошлом году заключено семь соглашений об инвестициях, предусматривающих особые условия для значимых инвестиционных проектов в нашей стране на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Также заключено 107 инвестиционных контрактов на общую сумму порядка 3 трлн тенге", – дополнил Роман Скляр.

Он заявил, что с начала текущего года одобрено заключением уже шесть соглашений об инвестициях на сумму более 2 млрд долларов.

Ранее стало известно, что иностранные инвесторы подали более 200 исков на госорганы Казахстана.