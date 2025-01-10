#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
524.75
540.6
5.12
Общество

Похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Казахстане

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 14:02 Фото: Zakon.kz
Судя по прогнозу погоды на 11-13 января 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", в предстоящие выходные некоторым жителям страны стоит одеться потеплее и достать из шкафов зонтики, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются погодные контрасты: осадки (дождь, снег) – на востоке и понижение температуры – на севере.

"Циклон и его фронтальные разделы будут формировать погоду на северо-востоке и востоке страны, здесь сохраняется снег с метелью, погоду на остальной части территории республики будет обуславливать поле высокого давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. 13 января на западные области будет смещаться очередная ложбина северного циклона, с которой прогнозируются осадки (мокрый снег и дождь), а также гололед".РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

"На севере Казахстана в ночные часы температура воздуха будет понижаться до -8-18°С мороза, на востоке страны столбики термометра достигнут отметки -10-27°С мороза, а на остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается", – уточнили в РГП "Казгидромет".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 14:02
Потепление ожидается в Алматы и Шымкенте, а в Астане – снег и метель
, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 14:02

Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Завершено ли расследование дела об убийстве Шерзата Полата – ответ МВД
Общество
13:47, Сегодня
Завершено ли расследование дела об убийстве Шерзата Полата – ответ МВД
Чудо на Алаколе: льдина с 25 рыбаками откололась на озере
Общество
13:20, Сегодня
Чудо на Алаколе: льдина с 25 рыбаками откололась на озере
В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств
Общество
12:30, Сегодня
В Казахстане изменят систему выдачи бесплатных лекарств
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: