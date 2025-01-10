Похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Казахстане

Судя по прогнозу погоды на 11-13 января 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", в предстоящие выходные некоторым жителям страны стоит одеться потеплее и достать из шкафов зонтики, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно прогнозу, по республике ожидаются погодные контрасты: осадки (дождь, снег) – на востоке и понижение температуры – на севере.

"Циклон и его фронтальные разделы будут формировать погоду на северо-востоке и востоке страны, здесь сохраняется снег с метелью, погоду на остальной части территории республики будет обуславливать поле высокого давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. 13 января на западные области будет смещаться очередная ложбина северного циклона, с которой прогнозируются осадки (мокрый снег и дождь), а также гололед". РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, туман.

"На севере Казахстана в ночные часы температура воздуха будет понижаться до -8-18°С мороза, на востоке страны столбики термометра достигнут отметки -10-27°С мороза, а на остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается", – уточнили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.