#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Общество

"Сдавала" квартиры в элитных ЖК: аферу с недвижимостью раскрыли в Алматы

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, точечная застройка, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 18:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы раскрыта мошенническая схема, связанная с недвижимостью. Об этом сегодня, 7 февраля 2025 года, рассказали в департаменте полиции южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении серии мошенничества задержали 21-летнюю жительницу Шымкента.

Фото: polisia.kz

"Она действовала в интернете, размещая объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах Алматы на условиях, которые казались слишком выгодными. Желающие арендовать жилье охотно откликались на ее предложения. Как минимум пятеро из них перевели ей полную месячную оплату, не видя квартиру и, что самое важное, не убедившись в реальности ее существования. Это является главной ошибкой граждан".Пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемая задержана и арестована, ее возможная причастность к другим аналогичным случаям проверяется.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК, дальнейшая информация в интересах следствия не подлежит распространению", – заключили в пресс-службе ДП Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 18:03
392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды
, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 18:03

24 января 2025 года стало известно, что несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
В Актобе водитель заставил ребенка мыть полы в обмен на проезд
Общество
18:55, Сегодня
В Актобе водитель заставил ребенка мыть полы в обмен на проезд
"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа"
Общество
17:50, Сегодня
"Легче принять участие в конкурсе красоты": мать шестерых детей рассмешила Казнет историей про "Күміс алқа"
Заявление по Программе рефинансирования ипотечных займов сделали в АРРФР
Общество
17:35, Сегодня
Заявление по Программе рефинансирования ипотечных займов сделали в АРРФР
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: