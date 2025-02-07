"Сдавала" квартиры в элитных ЖК: аферу с недвижимостью раскрыли в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы раскрыта мошенническая схема, связанная с недвижимостью. Об этом сегодня, 7 февраля 2025 года, рассказали в департаменте полиции южной столицы, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в совершении серии мошенничества задержали 21-летнюю жительницу Шымкента. Фото: polisia.kz "Она действовала в интернете, размещая объявления о сдаче в аренду квартир в элитных жилых комплексах Алматы на условиях, которые казались слишком выгодными. Желающие арендовать жилье охотно откликались на ее предложения. Как минимум пятеро из них перевели ей полную месячную оплату, не видя квартиру и, что самое важное, не убедившись в реальности ее существования. Это является главной ошибкой граждан". Пресс-служба ДП Алматы Подозреваемая задержана и арестована, ее возможная причастность к другим аналогичным случаям проверяется. "В соответствии со ст. 201 УПК РК, дальнейшая информация в интересах следствия не подлежит распространению", – заключили в пресс-службе ДП Алматы. Материал по теме 392 тысячи тенге за квадратный метр: цены на квартиры побили рекорды 24 января 2025 года стало известно, что несуществующие квартиры сдавали в Петропавловске.

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