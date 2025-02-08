Спасатели Астаны помогли попавшей в беду собаке

В столице спасатели вызволили собаку из колодца. Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб 112, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, от жителей поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться.

"Оперативно прибывшие сотрудники спасательного отряда МЧС извлекли четвероногого. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных. Ведь для спасателей важна каждая жизнь", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина решил самостоятельно спасти собаку, упавшую в колодец. Он вытащил бедолагу, однако сам выбраться из глубокой скважины уже не смог. На место прибыли спасатели и вызволили из западни самоотверженного жителя.