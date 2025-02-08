#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511.18
530.6
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
511.18
530.6
5.28
Общество

Спасатели Астаны помогли попавшей в беду собаке

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 10:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В столице спасатели вызволили собаку из колодца. Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб 112, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, от жителей поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться.

"Оперативно прибывшие сотрудники спасательного отряда МЧС извлекли четвероногого. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных. Ведь для спасателей важна каждая жизнь", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина решил самостоятельно спасти собаку, упавшую в колодец. Он вытащил бедолагу, однако сам выбраться из глубокой скважины уже не смог. На место прибыли спасатели и вызволили из западни самоотверженного жителя.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Поделиться новостью
Читайте также
Женщина тайно оформила кредит на знакомого в ЗКО
Общество
10:55, Сегодня
Женщина тайно оформила кредит на знакомого в ЗКО
Здание детсада просело и накренилось в Алматы: родители в панике
Общество
00:08, 08 февраля 2025
Здание детсада просело и накренилось в Алматы: родители в панике
Картофельный кризис теперь коснулся и жителей Петропавловска
Общество
23:01, 07 февраля 2025
Картофельный кризис теперь коснулся и жителей Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: