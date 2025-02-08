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Общество

В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды

В двух областях Казахстана трассы закрыли из-за плохой погоды, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 13:26 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий 8 февраля на ряде участков автодорог в Актюбинской и Кызылординской областях введены ограничения движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

C 12:40 в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и общественных видов транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область:

  • на участке автодороги граница РФ – Актобе-Кызылорда – Алматы – граница КНР км 776-1240 (город Актобе – гр. Кызылординской области).

Кызылординская область:

  • на участке автодороги граница РФ – Актобе – Кызылорда – Алматы – граница КНР км 1240-1362 (гр. Актюбинской области – город Аральск).

Ориентировочное время открытия дороги – 8 февраля 2025 года в 20:00.

Позвонив в call-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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