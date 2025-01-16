Трассы закрыли в двух областях Казахстана из-за метели

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий в Атырауской и Мангистауской областях введены временные ограничения на движение всех видов транспорта на отдельных участках автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Атырауской области:

С 19:45 16 января движение закрыто на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – морской порт Актау (км 0-120, от села Доссор до города Кульсары). Ориентировочное время открытия – 23:00 того же дня.

С 21:30 16 января ограничение введено на участке той же автодороги от села Доссор до села Кисымбай (км 0-210). Ожидаемое время открытия движения – 23:50. В Мангистауской области: С 21:30 16 января закрыт участок автодороги от границы Атырауской области до села Боранкул (км 210-220). Ориентировочное время открытия – 23:50. Ранее в Астане и 14 областях синоптики объявили штормовое предупреждение на 17 января.

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