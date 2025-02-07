На юге – дождь, на севере – метель: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 8 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

В Улытауской области ветер северо-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, в Мугалжарском районе временами 23-28 м/с. В Актобе ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

Утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается дождь, сутки 9 февраля дождь, ночью и утром в горных и предгорных районах сильный дождь, на севере области осадки (дождь, снег). 8 февраля на юге области, 9 февраля на западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте 8 февраля утром и днем ожидается дождь, сутки 9 февраля дождь, ночью временами сильный дождь, туман. В Туркестане 9 февраля временами ожидаются дождь, туман.

В Астане ожидается ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ветер северо-восточный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

8-10 февраля на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. В Конаеве 8-10 февраля ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматы 8-10 февраля ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

Ранее синоптики рассказали, что северный антициклон по-прежнему будет определять погоду на большей части Казахстана в предстоящую субботу, 8 февраля.

