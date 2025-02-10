В Атырау на реставрацию культурного объекта выделят почти 1 миллиард тенге

Скандалом обернулся капремонт Дома культуры им. Курмангазы в 2023 году в Атырау. Выяснилось, что подрядная организация, которая должна была отреставрировать объект, не имеет специальной лицензии. Из-за этого все работы пришлось приостановить на три года, передает корреспондент Zakon.kz.

Дом культуры им. Курмангазы имеет статус памятника республиканского значения. В феврале 2023 года было принято решение его закрыть на реставрацию. На эти цели из бюджета выделили 449,7 млн тенге. Однако подрядная компания ТОО "Азамат курылыс", выигравшая тендер, была вынуждена вернуть деньги в бюджет, так как не имела лицензии на проведение реставрационных работ для зданий, обладающих исторической и архитектурной ценностью. В 2025 году 6 февраля на сессии городского маслихата депутаты утвердили новый бюджет. Принято решение направить 945 млн тенге на реставрацию здания Дворца культуры им. Курмангазы. Начать долгожданные работы планируется уже весной.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Согласно историческим данным, здание было построено в 1948 году. С 1982 года оно является памятником архитектуры и градостроительства. Зрительный зал вмещает 400 человек, в здании также имеются 34 комнаты для артистов. Общая площадь здания составляет более 21 тыс. кв. м. До 2001 года Дворец культуры им. Курмангазы назывался Домом культуры "АНПЗ". По некоторым данным, с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Последний косметический ремонт был в 2001-2002 годах.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В последние годы здание столкнулось с серьезными проблемами: канализационная система не функционировала, чугунные трубы, проложенные 75 лет назад внутри стен, прогнили, и канализационная вода начала проникать в конструкции. Кроме того, сильно износилась электрическая система, а крыша начала разрушаться.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По словам и. о. директора ДК им. Курмангазы Асхата Джахиева, здание имеет статус памятника историко-культурного наследия республиканского значения, и аналогов ему в Казахстане нет.

"Мы подготовили научно-проектную документацию и запросили 945 млн тенге. На сессии сумму утвердили, первым траншем будет выделено 100 млн тенге. Скоро начнется ремонт, которого ждали три года. Компания, которая выиграет тендер, должна иметь специальную лицензию, так как ДК – это местная достопримечательность. При выполнении работ обязательно должны быть сохранены элементы и узоры на потолках, люстра весом 8 тонн, деревянный паркет. Сейчас в здании осталась только администрация, все остальные работники распределены по 15 сельским клубам и шести домам культуры. В целом в штате у нас около 300 человек", – рассказал Асхат Джахиев.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Ранее Zakon.kz. сообщал, как владелец одного из ресторанов Атырау самовольно включил в границы своей территории исторический памятник – старинную водонапорную башню, представляющую культурную ценность.