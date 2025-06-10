МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 10 июня на заседании правительства озвучил, что с начала 2025 года в Казахстане приостановили работу более 7,5 тыс. объектов из-за нарушений пожарной и промышленной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что министерством для обеспечения пожарной и промышленной безопасности по стране осуществляются соответствующие проверки. "С начала года проверено порядка 16 тыс. объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тыс. объектов. При этом 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности, такие как отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов", – сказал Чингис Аринов. Глава МЧС подчеркнул, что в 4,5 раза возросло количество приостановленной деятельности за нарушения промышленной безопасности. "Нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям и инцидентам, сопровождающимся травматизмом и гибелью работников. Так, с января по май текущего года зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60 инцидентов. Травмировано 22 работника, к сожалению, погибли 15 человек", – озвучил Чингис Аринов. Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.

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