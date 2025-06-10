#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Общество

МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 10 июня на заседании правительства озвучил, что с начала 2025 года в Казахстане приостановили работу более 7,5 тыс. объектов из-за нарушений пожарной и промышленной безопасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что министерством для обеспечения пожарной и промышленной безопасности по стране осуществляются соответствующие проверки.

"С начала года проверено порядка 16 тыс. объектов, выявлено более 100 тыс. нарушений. За грубые нарушения, представляющие угрозу причинения вреда жизни и здоровью работников, была приостановлена деятельность свыше 7,5 тыс. объектов. При этом 95% объектов приостановлены за нарушения пожарной безопасности, такие как отсутствие и неисправность пожарной автоматики, допуск работников без обучения и инструктажа, а также загромождение эвакуационных выходов", – сказал Чингис Аринов.

Глава МЧС подчеркнул, что в 4,5 раза возросло количество приостановленной деятельности за нарушения промышленной безопасности.

"Нередко выявленные нарушения на опасных производственных объектах приводят к авариям и инцидентам, сопровождающимся травматизмом и гибелью работников. Так, с января по май текущего года зарегистрировано 11 аварий в нефтехимической и горной отраслях, а также на объектах котельного и газового хозяйств, переработке растительного сырья более 60 инцидентов. Травмировано 22 работника, к сожалению, погибли 15 человек", – озвучил Чингис Аринов.

Ранее стало известно, что более 445 тыс. рабочих мест в Казахстане классифицируются как вредные или опасные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Берик Асылов анонсировал цифровые реформы в Вооруженных силах
Общество
13:07, Сегодня
Берик Асылов анонсировал цифровые реформы в Вооруженных силах
Оружие, взрывчатки, экипировка: к казахстанцам обратилось МВД
Общество
12:53, Сегодня
Оружие, взрывчатки, экипировка: к казахстанцам обратилось МВД
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: какие пособия положены ее семье
Общество
12:51, Сегодня
Девочка потеряла ноги в ДТП с автобусом: какие пособия положены ее семье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: