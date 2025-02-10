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Общество

Какова ситуация с метапневмовирусом в Алматы

заболеваемость в городе, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 12:06 Фото: pexels.com
В Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Но, как пояснили врачи, без превышения контрольных уровней. Какие вирусы курсируют в мегаполисе, рассказали Zakon.kz специалисты Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

По информации санэпидврачей, за пять недель в южной столице зарегистрировано более 19 тыс. случаев ОРВИ. Этот показатель на 7,8% выше цифр предыдущей недели. Тогда за помощью к врачам обратились свыше 17,5 тыс. пациентов. При этом известно, что заболеваемость в 62,6% обусловлена детским населением – 11 959 ребенка.

"С начала нового эпидсезона 2024-2025 годов зарегистрировано 316 847 случаев ОРВИ. На текущий момент с середины ноября зарегистрировано всего 168 подтвержденных случаев гриппа, из них 121 случай гриппа типа А/H1N1 и типа В – 47 случаев. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное", – рапортуют врачи.

Отмечается, что в Алматы параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, респираторно-синцитиальный вирус человека (РС вирус), аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус.

Медики подчеркивают, что лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 145 материалов от больных, из них в 38 пробах ПЦР-методом определены: риновирус – 16, парагрипп – три, РС – 12, бокавирус – один, аденовирус – один, сезонный коронавирус – пять. Вмеcте с тем метапневмовирус, который наделал месяц назад столько шума своей якобы опасностью, в городе не выявлен.

Следует соблюдать следующие меры профилактики

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо не забывать про общие меры профилактики:

• повышать иммунитет: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача;

• сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

• в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

• не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи предупреждают, что соблюдение простых правил поможет избежать инфицирования.

Ранее онкологи рассказали, какие виды рака передаются генетически.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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