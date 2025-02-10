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Общество

Столичные театральные коллективы запустили необычный экологический челлендж

Столичные театральные коллективы запустили необычный экологический челлендж, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 15:26 Фото: акимат города Астаны
В рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" Государственный театр драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова при Управлении культуры города запустил челлендж "Менің аулам".

Как передает официальный сайт столичного акимата, цель мероприятия – направить силы коллектива на поддержание чистоты двора, вовлечение членов семьи в общее дело, формирование у детей чувства заботы и ответственности. Государственный театр драмы и комедии им. Азербайжана Мамбетова передал данный челлендж коллективу Государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева и призвал продолжить традиции чистоты и ответственности.

Фото: акимат города Астаны

"В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" наша цель – призвать коллективы учреждений культуры не только убирать дворы, но и с пользой проводить время со своей семьей, а также привлекать к ответственности, труду и молодое поколение. Потому что у людей искусства часто бывают спектакли, у них не так много времени, чтобы посвятить время семье. Мы решили рассмотреть такие аспекты, как развитие института семьи на основе организации челленджа, в том числе воспитание детей. В целом, это доброе дело каждую пятницу будет поддерживать одно учреждение культуры. К примеру, челлендж "Менің аулам" будет поддержан коллективом государственной академической филармонии им. Еркегали Рахмадиева в следующую пятницу и направлен коллективу "Жастар сарайы" для дальнейшего продолжения", – сказала руководитель отдела культуры и развития искусства Акерке Жуманбаева.

По ее словам, под Управлением культуры Астаны находятся 14 учреждений. То есть каждое учреждение будет продолжать этот челлендж каждую пятницу.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
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