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Пожилая жительница Атырау пережила клиническую смерть из-за дольки апельсина

Пожилая жительница Атырау пережила клиническую смерть из-за дольки апельсина , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 21:44 Фото: pixabay
73-летняя жительница Атырау подавилась долькой апельсина и чуть не умерла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 мая Atyrau online, благодаря вовремя прибывшей бригаде скорой помощи и ее слаженной работе трагедии удалось избежать.

"Пожилая женщина не могла говорить, дыхание было затруднено, шумное. При попытке оказания первой помощи приемом Геймлиха женщина потеряла сознание, наступила клиническая смерть на 1,5 минуты", – сообщили в областной станции скорой помощи.

Отмечается, что после успешных реанимационных мер женщина пришла в себя, ее госпитализировали в Атыраускую областную больницу для дальнейшего восстановления.

Ранее сообщалось о похожей истории. В Алматы врачи вернули к жизни 72-летнего мужчину, перенесшего клиническую смерть. 

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