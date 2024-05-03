Пожилая жительница Атырау пережила клиническую смерть из-за дольки апельсина

73-летняя жительница Атырау подавилась долькой апельсина и чуть не умерла, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 мая Atyrau online, благодаря вовремя прибывшей бригаде скорой помощи и ее слаженной работе трагедии удалось избежать.

"Пожилая женщина не могла говорить, дыхание было затруднено, шумное. При попытке оказания первой помощи приемом Геймлиха женщина потеряла сознание, наступила клиническая смерть на 1,5 минуты", – сообщили в областной станции скорой помощи.

Отмечается, что после успешных реанимационных мер женщина пришла в себя, ее госпитализировали в Атыраускую областную больницу для дальнейшего восстановления.

Ранее сообщалось о похожей истории. В Алматы врачи вернули к жизни 72-летнего мужчину, перенесшего клиническую смерть.