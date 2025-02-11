Суд взыскал 26 млн тенге с мошенницы, обманувшей 23 казахстанца

Жительница Экибастуза, которая имела опыт участия в проектах по приумножению денежных средств, решила заработать обманом и злоупотреблением доверием пользователей информационной системы. Об этом рассказали в Верховном суде РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в конце 2020 года она создала в WhatsApp группы "ЛайвСтайлер", "Карлыгаш", "Умножайка", "Шанс" и другие, где, обладая навыками убеждения, призывала людей вкладывать денежные средства для получения прибыли.

"Приглашенные ею участники групп, находясь под ее влиянием и будучи убежденными в успехе проектов, переводили свои денежные средства на банковские счета ее и ее близких родственников. Часть полученных средств она выплачивала участникам в виде дивидендов за счет вложений новых участников, чтобы создать видимость прибыльности схемы. Остальные тратила на личные нужды". Пресс-служба ВС РК

Так, поверив в обещания приумножить денежные средства, одна из потерпевших вступила в группу "ЛайвСтайлер". Не подозревая о преступных намерениях организатора, с января по ноябрь 2021 года она перечислила на указанные мошенницей счета (принадлежавшие ей, ее несовершеннолетнему сыну и супругу) около 14 млн тенге. Из этой суммы 8,5 млн тенге мошенница вернула потерпевшей, чтобы создать видимость честности. Оставшиеся 5,4 млн тенге она из корыстных побуждений присвоила.

"В результате преступных действий 23 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 26 млн тенге". Пресс-служба ВС РК

Вина подсудимой была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, выписками из банковских счетов и другими доказательствами.

"Совершенное преступление относится к категории тяжких, и за него законом предусмотрены альтернативные виды наказания. Более строгий вид наказания может быть назначен только в случае, если менее строгое наказание не позволит достичь исправления виновной и предупреждения новых правонарушений. С учетом того, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не имеет отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы. В пользу 23 потерпевших взыскано 26 млн тенге материального ущерба". Пресс-служба ВС РК

В случае злостного уклонения от отбывания наказания ограничение свободы будет заменено на лишение свободы.

"Приговор в законную силу не вступил". Пресс-служба ВС РК

Ранее сообщалось, что в Астане раскрыли финпирамиду, вкладчиками которой были пенсионеры. Ущерб составил более 286 млн тенге.