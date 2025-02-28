#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Общество

Жителям Астаны мошенница продала фальшивые билеты на концерты: суд вынес приговор

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:20 Фото: Zakon.kz
Жительница Астаны с целью легкой наживы разработала схему незаконного заработка путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы. Ей вынесли приговор. Об этом Zakon.kz рассказали в столичной прокуратуре.

Из релиза следует, что в 2024 году женщина публиковала ложные объявления на популярном интернет-ресурсе о продаже билетов на предстоящие в столице концерты и привлекала внимание доверчивых граждан, которые желали приобрести билеты по низким ценам.

"Получив оплату (от 8 тыс. до 50 тыс. тенге), мошенница направляла поддельные электронные билеты потерпевшим. Всего ею совершено 38 аналогичных фактов на общую сумму свыше 500 тыс. тенге. С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещения ущерба потерпевшим, судом назначено наказание в виде 4-х лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду".Прокуратура Астаны

Прокуратура Астаны обратилась к жителям, которым рекомендует не обращать внимание на сомнительные объявления и просит приобретать товары и услуги исключительно в специализированных пунктах продаж и интернет-платформах.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:20
Алматинец отправил "сотрудникам банка" 11 раз по 500 тысяч
, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:20

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев стал жертвой мошенников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Где в Казахстане не хватает рабочих рук
Общество
11:26, Сегодня
Где в Казахстане не хватает рабочих рук
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: