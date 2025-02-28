Жителям Астаны мошенница продала фальшивые билеты на концерты: суд вынес приговор
Фото: Zakon.kz
Жительница Астаны с целью легкой наживы разработала схему незаконного заработка путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы. Ей вынесли приговор. Об этом Zakon.kz рассказали в столичной прокуратуре.
Из релиза следует, что в 2024 году женщина публиковала ложные объявления на популярном интернет-ресурсе о продаже билетов на предстоящие в столице концерты и привлекала внимание доверчивых граждан, которые желали приобрести билеты по низким ценам.
"Получив оплату (от 8 тыс. до 50 тыс. тенге), мошенница направляла поддельные электронные билеты потерпевшим. Всего ею совершено 38 аналогичных фактов на общую сумму свыше 500 тыс. тенге. С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещения ущерба потерпевшим, судом назначено наказание в виде 4-х лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду".Прокуратура Астаны
Прокуратура Астаны обратилась к жителям, которым рекомендует не обращать внимание на сомнительные объявления и просит приобретать товары и услуги исключительно в специализированных пунктах продаж и интернет-платформах.
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