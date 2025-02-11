В "Бурабае" призывают беречь подземных обитателей парка
Фото: pexels
Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" 10 февраля 2025 года разместила необычный пост о маленьких жителях парка, обитающих под землей, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что эти создания занимают важное место в экосистеме, являясь пищей для многих хищников, сов, змей, лис и т. д.
Среди грызунов можно встретить самых разных обитателей: от крошечных мышек до сурков.
Далее сотрудники рассказывают, что каждый из них адаптировался к своим условиям обитания. Их деятельность помогает в распространении семян и разрыхлении почвы.
"Призываем каждого неравнодушного заботиться и помогать в сохранении их количества", – говорится в заключительной части обращения парка.
Ранее дирекция парка выступила с важным обращением к туристам. В нем сказано, что кататься на квадроциклах на водоемах, включая озеро Бурабай, запрещено согласно правилам посещения заповедных зон.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript