В "Бурабае" призывают беречь подземных обитателей парка

Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" 10 февраля 2025 года разместила необычный пост о маленьких жителях парка, обитающих под землей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что эти создания занимают важное место в экосистеме, являясь пищей для многих хищников, сов, змей, лис и т. д.

Среди грызунов можно встретить самых разных обитателей: от крошечных мышек до сурков.

Далее сотрудники рассказывают, что каждый из них адаптировался к своим условиям обитания. Их деятельность помогает в распространении семян и разрыхлении почвы.

"Призываем каждого неравнодушного заботиться и помогать в сохранении их количества", – говорится в заключительной части обращения парка.

Ранее дирекция парка выступила с важным обращением к туристам. В нем сказано, что кататься на квадроциклах на водоемах, включая озеро Бурабай, запрещено согласно правилам посещения заповедных зон.